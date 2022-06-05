На Донбассе уничтожен один из командиров оккупантов: что известно о генерале-рашисте

Депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин в собственном Telegram-канале назвал имя погибшего – Роман.
На Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали одного из командиров оккупационных войск РФ.
Об гибели высокопоставленного рашиста стало известно в воскресенье, 5 июня.
Обратим внимание, что пока официальная должность и звание уничтоженного оккупанта неизвестны.
Вместе с тем появившуюся информацию уже подтвердил один из российских депутатов, назвав только имя погибшего – Роман.
Депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин в собственном Telegram-канале назвал имя погибшего – Роман, и указал, что он был военнослужащим.
"Трудно терять друга. Не договорили, не закончили задуманное. Не успел передать тебе приветы от друзей и отдать привезенную помощь. Вечная память новопреставленному воину Роману", — отметил российский депутат.
Добавим, что в росСМИ сообщили, что погибший мог быть генералом, воевавшим до Украины в Сирии.
Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.
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