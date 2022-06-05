На Донбассе уничтожен один из командиров оккупантов: что известно о генерале-рашисте

Оккупанты несут потери на Донбасссе / генштаб ВСУ

На Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали одного из командиров оккупационных войск РФ.

Об гибели высокопоставленного рашиста стало известно в воскресенье, 5 июня.

Обратим внимание, что пока официальная должность и звание уничтоженного оккупанта неизвестны.

Вместе с тем появившуюся информацию уже подтвердил один из российских депутатов, назвав только имя погибшего – Роман.

Депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин в собственном Telegram-канале назвал имя погибшего – Роман, и указал, что он был военнослужащим.

"Трудно терять друга. Не договорили, не закончили задуманное. Не успел передать тебе приветы от друзей и отдать привезенную помощь. Вечная память новопреставленному воину Роману", — отметил российский депутат.

Добавим, что в росСМИ сообщили, что погибший мог быть генералом, воевавшим до Украины в Сирии.

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

Читайте такжеВ МВД раскрыли сценарий освобождения Донбасса: ВСУ зайдут на территорию РФ

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: