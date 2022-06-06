Рашисты пытались прорваться в Изюм: ВСУ отбили атаку и разгромили оккупантов

ВСУ отбили атаку оккупантов возле Изюма / Полтавская ОLА, УНИАН

Российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных в районе Изюма. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Наши защитники успешно отбили атаку врага и нанесли ему значительные потери. Рашисты отступили назад.

"На северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне", - написал Синегубов.

Украинские военнослужащие пытаются продвигать вперед, оттесняя врага от захваченных позиций.

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Напомним, под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха". На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон".

В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. В организации отметили, что предположительно Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

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