Рашисты пытались прорваться в Изюм: ВСУ отбили атаку и разгромили оккупантов

Украинские военнослужащие пытаются продвигать вперед, оттесняя врага от захваченных позиций.
Российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных в районе Изюма. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Наши защитники успешно отбили атаку врага и нанесли ему значительные потери. Рашисты отступили назад.
"На северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне", - написал Синегубов.
Украинские военнослужащие пытаются продвигать вперед, оттесняя врага от захваченных позиций.
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Напомним, под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха". На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон".
В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. В организации отметили, что предположительно Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.
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