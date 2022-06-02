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Захватчики атаковали Харьков и уничтожили школу: есть погибшие и раненые

2 июня 2022, 11:13

Оккупанты также нанесли ракетные удары по ряду сел региона.

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Оккупанты попали ракетой в школу в Харькове - есть погибшие и раненные/ Telegram Синегубов

Российские оккупанты снова ударили ракетами по Харькову в ночь на четверг, 2 июня. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

Под мощный обстрел со стороны оккупантов попали Киевский и Слободской районы Харькова. О последствиях рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов у Telegram.

Он сообщил, что россияне попали снарядом в здание школы на Салтовке. Из-за этого погибла одна женщина, один мужчина получил ранения. Еще трех женщин, которые были в школе, спасли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Синегубов напомнил, что еще два человека были ранены в результате обстрелов оккупантов, которые произошли днем 1 июня.

Захватчики также обстреливали села Харьковщины

За прошедшие сутки российские оккупанты также совершили обстрел села Циркуны Харьковского района – там один человек получил ранения.

Кроме этого, россияне били по городе Чугуев, селе Коробочкино и пгт Клугинно-Башкировка Чугуевского района. В этих населенных пунктах получили ранения четверо местных жителей.

"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг основном сосредоточен на обороне и удержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери", – отметил Синегубов.

  • Последствия обстрела Харькова в ночь на 2 июня – оккупанты попали в школу
    Последствия обстрела Харькова в ночь на 2 июня – оккупанты попали в школу Telegram Синегубов
  • Последствия обстрела Харькова в ночь на 2 июня – оккупанты попали в школу
    Последствия обстрела Харькова в ночь на 2 июня – оккупанты попали в школу Telegram Синегубов
  • Последствия обстрела Харькова в ночь на 2 июня – оккупанты попали в школу
    Последствия обстрела Харькова в ночь на 2 июня – оккупанты попали в школу Telegram Синегубов
  • Последствия обстрела Харькова в ночь на 2 июня – оккупанты попали в школу
    Последствия обстрела Харькова в ночь на 2 июня – оккупанты попали в школу Telegram Синегубов

Обстрелы россиянами сел Харьковщины усилились

Как рассказали местные жители сел северной части Харьковщины журналистам ТСН, в прошедшие несколько дней рашисти будто взбесились – стали обстреливать с невиданным размахом. Таких обстрелов не было в последние несколько недель, рассказывает местный фермер в Золочеве.

"Такого не было за всю историю Золочевщины, как вчера! Насколько насыщенно обстреливали, что просто невозможно было. Начали с 9 утра и до трех часов – подряд", – говорит фермер.

Только за сутки в Дергачах и Золочеве под огнем рашистов погибли по меньшей мере двое местных жителей.

Напомним, оккупанты обстреливали Харьков также 31 мая. Тогда они накрыли огнем Киевский район города, а также область. Пострадавших не было.

Как сообщалось, в Харьковской области сейчас нет активных боевых действий, однако российские оккупанты ведут постоянные обстрелы мирных жителей и начали менять тактику. При этом на территории Харьковщины уже есть несколько точек, где защитники Украины вышли на границу с Россией.

Смотрите онлайн новости Харькова:

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