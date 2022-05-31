Смертельный обстрел Харькова: мать 5-месячного малыша рассказала, как оккупанты убили ее мужа и сына

За один день Александра Коростелева потеряла мужа и 5-месячного сына / Скриншот Суспільне. Харків

Жительница Харькова Александра Коростелева вместе с мужем Николаем и 5-месячным сыном Мишей попала под обстрел 26 мая. В один день женщина потеряла свою семью. У самой Александры - мелкие травмы и осколок в бедре, который нельзя удалить .

Около двух месяцев семья жила в других, более безопасных областях, чтобы не подвергать ребенка риску. Когда женщине предложили работу в Харькове, они решили вернуться в родной город, передает Суспільне Харків.

"В первую очередь думали, что нас это не коснется, что у нас есть маленький ангел-хранитель, и мы будем жить, будем наживать и людям помогать", – рассказала украинка.

26 мая муж вместе с сыном приехал к ней на работу, чтобы забрать домой.

"Он еще спросил у меня: сама доедешь или забрать? А я говорю: я в футболке и легкой кофте, я в принципе могу померзнуть, ничего страшного. Но он сразу сказал: нет-нет, все, еду, еду, Мишку беру и еду", – рассказала Александра.

В тот день российские оккупанты начали обстреливать Харьков из Пионов. Одна из ракет попала в здание салона, в котором работала Александра.

Второй этаж был частично разрушен. Семья, которая находилась на первом, решила перебежать в другое место. Но на улице их "поджидал" второй удар.

"Мы бежать начали. И все, бах, этот хлопок! Я встаю, поворачиваюсь, а он лежит... Я думала, это не он – просто черный весь. Подхожу, а у него кровь булькает во роту", – рассказала женщина.

Александра начала переворачивать мужа на бок, думая, что так он не захлебнется кровью. Сына она нигде не могла найти,

Мужчина погиб на месте, а ребенка спасательная команда нашла спустя четыре часа. Маленький мальчик, который был на руках у отца, из-за ударной волны отлетел на десяток метров и упал на козырек одного из торговых заведений.

По словам Александры, Николай души не чаял в своем ребенке.

"Он его безумно любил. Он и умер с ним. Он забрал его, потому что так его любил", - говорит женщина.

Александра призвала жителей города пока не возвращаться домой, так как в Харькове до сих пор небезопасно.

У Александры есть еще старший сын и мама. К ним она планирует поехать. Деньги, которые ей переводили люди, украинка пока что тратит на помощь ВСУ.

Смотрите новости Харькова онлайн:

Как сообщал Главред, в ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску. По меньшей мере, три человека погибли, еще шестеро - ранены.

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что уже в ближайшие полторы недели ситуация на фронте может существенно измениться. Когда Вооруженные силы Украины получат ракетные средства от международных партнеров, они смогут перейти к контратаке и поражать любые цели возле населенных пунктов, за которые идут бои.

Другие новости: