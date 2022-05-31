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ВСУ будут наносить мощнейшие удары: Маломуж рассказал, когда ждать перелома в войне

31 мая 2022, 09:29

Поставки ракетных средств по типу РСЗО помогут поражать любые цели возле населенных пунктов, за которые идут бои. Также ВСУ смогут пойти в контрнаступление.

РСЗО
Особенно важны для Украины поставки ракетных средств по типу РСЗО / Фото УНИАН

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что уже в ближайшие полторы недели ситуация на фронте может существенно измениться. Когда Вооруженные силы Украины получат ракетные средства от международных партнеров, они смогут перейти к контратаке.

По его словам, ВСУ продолжает получать военную помощь от западных партнеров. Однако особенно важными будут поставки ракетных средств по типу РСЗО. Такое оружие позволит уничтожить дальнобойную артиллерию российских оккупантов, сказал Маломуж в эфире телеканала Freedom.

"Мы, конечно, поставляем новые резервы, уже они поступают буквально в последние дни, и новейшая техника. Она еще не вся поступила, но в ближайшую неделю-полторы новый контингент из США, Великобритании, стран Европы будет поступать. Особенно важно – это ракетные средства, которые были под сомнением, поставят или нет. Они будут использоваться как ракетные средства. Не как тактические баллистические ракеты, но как РСЗО Ураган, Смерч. Вот такого рода средства мы будем видеть", – сказал Маломуж.

По слова бывшего руководителя Службы внешней разведки, такое оружие позволит уничтожать позиции врага возле населенных пунктов, за которые идут ожесточенные бои.

Маломуж подчеркнул, что это также позволит украинским военнослужащим в дальнейшем перейти к контрнаступательным операциям.

"Эти средства будут поражать любые цели возле Северодонецка, Краматорска, Лисичанска, по всем направлениям трасс, которые они сейчас пытаются перекрывать. Тем более по другим направлениям – Херсонское, Харьковское, где мы можем поражать всю систему дальнобойной артиллерии, все ракетные средства – и Смерчи, и Ураганы, и другие мощные системы, которые работают по нашим войскам и уничтожают наши города. Тут мы можем наносить мощнейшие удары, их уничтожать, а после этого проводить очень мощные контратаки или тактические наступательные операции. Вот сейчас такой вот переломный период", – добавил он.

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Как сообщал Главред, 30 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня. По словам главы Белого дома, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

31 мая эксперт по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол сообщил, что Вооруженные Силы Украины получат новую партию высокоточных управляемых ракет MLRS с большей дальностью, чем сейчас. Однако дальность их действия не позволит наносить удар по территории РФ.

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