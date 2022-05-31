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Ночью РФ ударила ракетами по жилым домам и школе в Славянске: есть погибшие и раненые

31 мая 2022, 08:45

В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.

Славянск, последствия ракетного удара
Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску / Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

В ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску. По меньшей мере, три человека погибли, еще шестеро - ранены.

Как сообщил в Facebook глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.

"Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди. Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев", - написал Кириленко.

Он опубликовал фото пострадавших после ракетного обстрела жилых домов.

Славянск
В Славянске пострадали не менее семи многоэтажек / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
Славянск
В пострадавшем районе проводятся спасательные работы / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Кроме того, в ночь на 31 мая российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Они попали в приграничные территории Зеленодольской общины.

"К счастью, попали в поля, поэтому пострадавших нет, ни одно здание не повреждено", — сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Он добавил, что ночь была одной из самых спокойных за последние дни — без затяжных сигналов воздушной тревоги, без "прилетов" и разрушений.

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Как сообщал Главред, рано утром 27 мая в Днепре прозвучали мощные взрывы. В области было несколько "прилетов", есть серьезные разрушения.

Утром 25 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области, ранены четверо гражданских.

Также утром 25 мая в городе Запорожье прогремели четыре мощных взрыва. В областном центре были зафиксированы ракетные удары.

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