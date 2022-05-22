"Путинский привет" Зеленскому и Дуде: РФ нанесла мощный ракетный удар по Украине

На Киевщине снаряд оперативно был сбит средствами противовоздушной обороны.
В воскресенье, 22 мая, в Малине Житомирской области прогремели взрывы. Местные власти подтвердили информацию.
В взрывах в Малине идет речь в материале Суспільного.
Отметим, что Малинский горсовет призвал жителей не покидать укрытий.
"Просим оставаться в укрытиях и не покидать их раньше окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.
Кроме того, на Киевщине снаряд оперативно был сбит средствами противовоздушной обороны. Осколки крылатой ракеты упали над Бучанским районом.
При этом очевидцы рассказали, что некоторые из них угодили на огород к жителям местных сел. Их снимки уже опубликованы.
Также сообщают, что удалось сбить ракету РФ над Фастовом Киевской области.
Добавим, что в Сети не исключают, что сегодняшний ракетный обстрел Украины имел целью запугать президента Польши Анджея Дуду, который находится с визитом в Киеве.
Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли ракетный удар сразу по нескольким областям Украины.
В ряде регионов были слышны взрывы. В результате попаданий возникли пожары. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.
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