Утром в Запорожье прогремела серия мощных взрывов: первые подробности ракетного удара

Утром в Запорожье прогремели взрывы / t.me/eto_zp

Утром 25 мая в городе Запорожье прогремели четыре мощных взрыва. По предварительным данным, в областном центре были зафиксированы ракетные удары.

Информация о взрывах в Запорожье появилась около 5:30 утра. Очевидцы сообщают, что над некоторыми районами города поднялась большая стена дыма, передает Telegram-канал Это Запорожье.

Детали о последствиях вражеской атаки пока не разглашаются. Жителей Запорожья призвали сохранять спокойствие и не распространять информацию и фото- видеоматериалы о местах взрывов.

Позже в Запорожской ОВА уточнили, что в 05:13 в среду, 25 мая, российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО.

В настоящее время обследуется территория, попавшая под удар. На месте происшествия работают соответствующие службы. Информация будет уточнена впоследствии.

Как сообщал Главред, вследствие нанесенного войсками РФ в воскресенье ракетного удара по Малину Житомирской области поврежден инфраструктурный объект "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один человек погиб, четверо получили ранения.

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