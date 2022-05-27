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Малыша взрывной волной отбросило на крышу: во время обстрела Харькова погиб отец и 5-месячный ребенок

27 мая 2022, 09:21

Российские военные 26 мая били по Харькову из гаубиц. Враг коварно стрелял по жилым районам города. Известно о 8 погибших, еще 17 человек получили ранения.

последствия обстрела, игрушка
Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда / Фото УНИАН

В результате обстрела Харькова 26 мая российские оккупанты убили 5-месячного малыша и его отца. Мать ребенка попала в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, российские военные били по Харькову из гаубиц. Известно о 8 погибших, еще 17 человек получили ранения, сообщили в Нацполиции Украины.

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

5-месячный малыш тоже погиб. Взрывная волна была настолько сильна, что тело ребенка нашли на крыше подъезда.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что враг коварно стрелял по жилым районам города. Известно, что снаряды падали в Шевченковском и Киевском районах, а также вблизи Павлова Поля.

Синегубов призвал жителей Харькова ни в коем случае не выходить из укрытия во время воздушной тревоги и не игнорировать сирены. По его словам, угроза повторных атак из артиллерии очень высока.

Как сообщал Главред, рано утром 27 мая в Днепре прозвучали мощные взрывы. Жители города слышали звуки, похожие на звуки пролетающей ракеты и говорят, что взрывов было как минимум три. Руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в области было несколько "прилетов", есть серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

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