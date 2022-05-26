Оккупанты ударили ракетами по центру Харькова: много погибших

Ракеты / mil.ru

Российские военные 26 мая обстреляли Харьков. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, минимум четверо погибших.

"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", - написал он.

По его словам, на данный момент необходимо оставаться в укрытиях.

Позже, советник главы облсовета Наталья Попова сообщила, что погибли 5 человек.

"На данную минуту: 10 раненых (среди раненых - 1 ребенок), 5 человек погибли во время сегодняшнего обстрела россиянами центра Харькова", - написала она.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан просит и дальше оставаться в укрытиях.

"Я призываю вас находится в безопасных местах - подвалах, убежищах и на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и переждать бомбардировку", - сказал он.

Смотрите онлайн новости Харьков

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.

Читайте также: