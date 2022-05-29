Рашисты устроили обстрел Харькова после визита в город Зеленского

Оккупанты РФ продолжают обстрелы Харькова / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

В воскресенье после обеда, 29 мая, в Харькове прогремел взрыв. Очевидцы говорят об обстрелах северных районов города.

По данным местных жителей, отчетливо слышны взрывы в городе. Об этом сообщает Суспильне.

Местные говорят об обстрелах в северных районах города. Официальных сообщений еще не было.

Визит Зеленского на Харьковщину

Отметим, что в воскресенье под председательством президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове, осуждался в частности вопрос восстановления жилого фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский заслушал доклады рукводителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.

Зеленский в воскресенье в ходе рабочей поездки в Харьковскую область посетил передовые позиции украинских военнослужащих в регионе.

Отмечается, что Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности находящихся в области подразделений, вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки, а также пообщался с защитниками Украины.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Благодарю вас за защиту независимости Украины. Берегите себя!" – отметил президент.

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Напомним, в результате обстрела Харькова 26 мая российские оккупанты убили 5-месячного малыша и его отца. Мать ребенка попала в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, российские военные били по Харькову из гаубиц.

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