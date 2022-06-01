Рашисты накрыли Харьковщину мощным огнем: среди погибших – ребенок

Массированно рашисты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области.
Российские оккупационные войска продолжают обстрелы Харьковской области. За сутки вражеским огнем был накрыт Киевский район Харькова, а также область, есть жертвы.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Пострадавших нет.
"Также массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области", - рассказал он.
Глава ОВА уточнил, что в результате обстрелов области погибли 4 человека. Ранения получили в общей сложности 7 человек.
"В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района - 12-летний мальчик. В с. Шестаково Чугуевского района - 2 погибших", - добавил Синегубов.
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Напомним, в результате обстрела Харькова 26 мая российские оккупанты убили 5-месячного малыша и его отца. Мать ребенка попала в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, российские военные били по Харькову из гаубиц.
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