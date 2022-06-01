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Оккупанты во время обстрела Харькова убили отца семерых детей

1 июня 2022, 10:10

Мужчина пошел в лес собирать грибы, там и пришлось искать его тело.

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Оккупанты во время обстрела Харькова убили отца семерых детей/ Reuters, Facebook Олег Кузнецов, ua.depositphotos.com

В Харькове в результате обстрела 26 мая со стороны российских захватчиков погиб электромонтажник авиационного института Олег Кузнецов. У мужчины остались жена и семеро детей – шестеро синовей и маленькая дочка.

Родные не сразу поняли, что произошло самое худшее. Как рассказал один из сыновей Олега Максим Кузнецов "Суспільному", отец любил после работы ходить в лес по грибы. Поэтому поначалу то, что он исчез со связи, не насторожило его семью.

"Он грибник, любит собирать грибы, наслаждаться природой. В тот день я знал, что он пойдет в лесопарк, но когда отец перестал отвечать на звонки и не вернулся домой и через сутки, я начал искать его через соцсети и полицию", – рассказывает Максим.

Мобильный телефон мужчины еще был в сети, поэтому полицейским удалось вычислить примерное местоположение, где он может быть. Поиски начали в квадрате, который подсказала полиция.

Тело Олега нашли неподалеку от тропы. Рядом с ним на земле виднелись небольшие воронки, которые могли образоваться от разрыва боеприпасов во время обстрела.

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Деревья возле тела Олега были сломаны в результате обстрела/ "Суспільне"

На то, что мужчина умер именно в результате вражеского обстрела, указывало еще и то, что рядом с его телом были обломаны деревья. К соответствующему выводу пришел и судмедэксперт.

На похоронах мужчины смогли присутствовать не все его родные, ведь жена и трое малолетних детей эвакуировались за границу.

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У погибшего остались жена и семеро детей/ "Суспільне"

Напомним, в тот же день, 26 мая, обстрел со стороны оккупантов стал смертельным для еще одного мужчины с его 5-месячным сыном. Жена, которая была с семьей, получила мелкие травмы и осколок в бедре, который нельзя удалить. Ударная волна была такой сильной, что ребенка отбросило на десяток метров на козырек одного из торговых заведений, и тело мальчика нашли лишь через 4 дня.

Оккупанты снова обстреляли Харьков 29 мая. Сообщалось об обстрелах северных районов города.

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