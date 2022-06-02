ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах на Харьковщине - Минобороны

Оккупанты делают все, чтобы сдержать контрнаступление украинской армии / Фото УНИАН

В Харьковской области сейчас нет активных боевых действий, однако российские оккупанты ведут постоянные обстрелы мирных жителей и начали менять тактику. При этом на территории Харьковщины уже есть несколько точек, где защитники Украины вышли на границу с Россией.

Как рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона, в Харьковской области российские военные ведут постоянные обстрелы, держат украинские войска в постоянном напряжении и оттягивают наши подразделения. Это делается для того, чтобы подразделения ВСУ оттуда не перевели на другое направление. Также там делают все, чтобы сдержать контрнаступление украинской армии.

"Но в Харьковской области уже есть места, где наши военнослужащие вышли на границу с Россией", – рассказал Мотузяник.

По словам спикера Минобороны, в Харьковской области россияне в основном атакуют не позиции наших защитников, а мирные населенные пункты. Так 31 мая по Золочеву били более 10 часов - с 8 часов утра и до 18:00. В результате этих обстрелов пострадала 73-летняя женщина. Также погибла 74-летняя местная жительница, в дом которой попал снаряд гаубицы.

Мотузяник добавил, что россияне роют окопы и делают укрепления на своей территории. Эти театральные действия в приграничной зоне начались для того, чтобы показать возможность вторжения на российские земли.

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Как сообщал Главред, 1 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Пострадавших нет. Также массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области. Глава ОВА уточнил, что в результате обстрелов области погибли 4 человека. Ранения получили в общей сложности 7 человек.

В Харькове в результате обстрела 26 мая со стороны российских захватчиков погиб электромонтажник авиационного института Олег Кузнецов. У мужчины остались жена и семеро детей – шестеро сыновей и маленькая дочка.

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