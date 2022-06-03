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Под Харьковом "пропали" 40 человек из разведроты боевиков "ЛНР"

3 июня 2022, 10:59

У родственников оккупантов с ними пропала связь после того, как украинские войска освободили от российских захватчиков села Ольховка и Малая Рогань.

ЛНР, ДНР, люди, коллаборанты
Захватчиков ищут уже несколько месяцев - возможно они попали в плен или были ликвидированы / Фото Reuters

В Харьковской области исчезла целая рота разведчиков, которых боевики "ЛНР" мобилизировали в оккупированном Луганске на войну РФ против Украины.

Захватчиков ищут уже несколько месяцев - возможно они попали в плен или были ликвидированы. В сообществе "Поиск людей ЛНР" в Telegram1 июня пользователь попросил помочь отыскать брата, о котором ничего не известно еще с 25 марта.

Оккупанты исчезли после того, как украинские войска освободили от российских захватчиков села Ольховка и Малая Рогань под Харьковом.

Отмечается, что в Малой Рогани не стало целой разведывательной роты захватчиков из луганской воинской части №29760. В посте говорится, что среди пропавших без вести, убитых и пленных – почти 40 человек, которых разыскивают.

"Помогите найти разведывательную роту ЛЫнЫрЫ? Заблудились, но официально денацифицированы. Смерть врагам", – сыронизировал по этому поводу офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан Telegram-канале.

Как сообщал Главред, в самопровозглашенной "ДНР" протестуют местные вояки. Говорят, что они не хотят, чтобы их отправляли воевать в соседнюю квазиреспублику "ЛНР". Обращение к главарям "Донецкой народной республики" попало в Сеть.

"ДНРовцы" жалуются, что три месяца они сражались за Мариуполь, поэтому теперь не хотят быть пушечным мясом еще и в "ЛНР".

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