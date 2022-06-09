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Есть ли угроза нового наступления россиян на Киев: ответ МВД

9 июня 2022, 23:21

Сейчас Украина ведет серьезную подготовку по укреплению обороны в области, чтобы сценарии трехмесячной давности не повторились в будущем.

Денис Монастырский
Возможно ли новое наступление войск РФ на Киев / Слуга Народа

По состоянию на вечер четверга, 9 июня, угрозы наступления российских войск на Киев нет, но ситуация может изменится в любой день, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет The Guardian.

"Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что завтра возможны любые сценарии", - заявил глава МВД.

По его словам, сейчас Украина ведет серьезную подготовку по укреплению обороны в области, чтобы сценарии трехмесячной давности не повторились в будущем.

Монастырский также напомнил, что угроза ракетных ударов по Киеву никуда не исчезла, потому как абсолютно любое место в Украине может стать целью России.

"Потенциальные цели включают киевский правительственный квартал и исторический центр", - подчеркнул министр.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут пойти в контрнаступление, потому что у войск не хватает военной техники. По его словам, у оккупационных военных подразделений РФ серьезное преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что армии Украины для проведения контрнаступательной операции нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танках и тысячах беспилотников. Также нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше вооружений от Запада. Украинские военные тотально уступают войскам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок нужного количества оружия ВСУ сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к масштабному контрнаступлению.

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