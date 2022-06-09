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РФ убивает и терроризирует украинцев: Арестович разнес Запад за затягивание поставок оружия Украине

9 июня 2022, 20:54

Запад не обеспечивает поставки оружия Киеву в нужных украинских войскам масштабах, сказал Алексей Арестович.

Алексей Арестович
Западный мир несет свою долю ответственности за военные преступления России в Украине - Арестович / Фото УНИАН

Запад несет свою долю ответственности за ситуации на оккупированных территориях Украины, где российские оккупанты насилуют, убивают и терроризируют украинцев. Киев не наблюдает системной передачи оружия в тех масштабах, которые нужны ВСУ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире UkrLife он сказал, что западный мир несет свою долю ответственности за преступления россиян в Буче, Мариуполе, Херсоне и других украинских населенных пунктах, где оккупанты устроили террор.

Читайте такжеЛенд-лиз уже на подходе: через неделю-две Украина получит оружие, которое нужно ВСУ – Жданов"За Бучу, за Мариуполь, Херсон. И множество других населённых пунктов, где каждый день насилуют и убивают наших граждан. Стирают кварталами города, оставляя под завалами тела местных жителей", - говорит Арестович.

Также он напомнил о том, что результаты прошлых встреч министров обороны в Рамштайне не поспособствовали поставкам оружия Украине в серьезных масштабах. Результатов их заявлений о поддержке украинского государства и разгрома российских войск на поле боя нет.

"Больше 40-а участников было на прошлых встречах. Я хочу спросить: "Где результат, господа министры? Где системная передача оружия Украине в промышленных масштабах? Где результаты заявлений о поддержке Украины и разгроме России на поле боя?" – подчеркнул Алексей Арестович.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут пойти в контрнаступление, потому что у войск не хватает военной техники. По его словам, у оккупационных военных подразделений РФ серьезное преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что армии Украины для проведения контрнаступательной операции нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танках и тысячах беспилотников. Также нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше вооружений от Запада. Украинские военные тотально уступают войскам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок нужного количества оружия ВСУ сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к масштабному контрнаступлению.

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