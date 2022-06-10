Украинская авиация разбила позиции оккупантов в пяти населенных пунктах на Херсонщине

Всего за сутки ВСУ отбили семь вражеских атак.
Украинская авиация разгромила позиции российских оккупантов на Херсонщине. Пилоты уничтожили опорные пункты и места скопления врага в пяти населенных пунктах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам противника в районах пяти различных населенных пунктов Херсонщины", - говорится в сообщении.
Всего украинским защитникам за прошедшие сутки удалось отбить семь атак врага. К тому же они уничтожили 10 танков, 7 артиллерийских систем, 4 боевые бронированные машины, 3 специальные бронированные машины, 4 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами. ВСУ сбили пять беспилотников "Орлан-10".
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Недавно стало известно, что украинские бойцы накрыли вражеские войска, которые пытались ударить во фланг украинским подразделениям. Рашисты в панике убегали от украинских артиллеристов.
Напомним, бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в нескольких местах на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов и выдвинулись на штурм.
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