В панике бежали в лес: украинские десантники уничтожили десятки бурятов на Донбассе

Украинские защитники нанесли точный удар по вражеским войскам, которые пытались скрыться в доме местных жителей.
В Донецкой области украинские военнослужащие мастерски уничтожили более 20 рашистов из Бурятии. Они скрывались в доме местных жителей. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Точный удар по позиции врага нанесли военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады. Откорректировать координаты удалось с помощью дрона, который определил точные позиции бурятов.
"Молчание бурятов" – новый сезон в селе Диброва Донецкой области. Точными ударами артиллерии нашей 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожено более 20 бурятов из оккупантской армии. Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов", – написал Геращенко.
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Недавно стало известно, что украинские бойцы накрыли вражеские войска, которые пытались ударить во фланг украинским подразделениям. Рашисты в панике убегали от украинских артиллеристов.
Напомним, бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в нескольких местах на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов и выдвинулись на штурм.
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