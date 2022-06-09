Рашисты бежали в панике: украинские артиллеристы мощно накрыли войска, которые хотели зайти с фланга

ВСУ разбили российские танки / Генштаб

В Донецкой области украинские военные накрыли вражеские войска, которые пытались ударить во фланг украинским подразделениям. Рашисты в панике убегали от украинских артиллеристов. Об этом сообщили в Генштабе.

Россиян, которые пытались передвигаться, заметили украинские разведчики и передали координаты артиллеристам.

Наши защитники успешно "накрыли" вражескую бронегруппу. В течение короткого боя ВСУ уничтожили два танка.

"Бой был недолгий, но результативный – украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий", - говорится в сообщении.

В тот же день наши артиллеристы ликвидировали более десяти российских оккупантов, которые обустроили огневые позиции в одном из зданий.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области продолжаются очень тяжелые бои, а войска России не прекращают штурмовать населенные пункты, подконтрольные Украине. Сейчас ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян.

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Напомним, бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в нескольких местах на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов и выдвинулись на штурм.

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