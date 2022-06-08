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Украинские артиллеристы эффектно уничтожили склад РФ с Градами

8 июня 2022, 14:47

От большого ангара с российской военной техникой осталось лишь черное пепелище.

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Украинские артиллеристы эффектно уничтожили склад РФ с Градами/ Скрин из видео, Facebook

Артиллеристы Вооруженных сил Украины совместно с аэроразведчиками разоблачили вражеский склад боеприпасов и реактивных систем залпового огня Град.

После этого точными ударами украинские воины уничтожили российские "запасы" техники и боеприпасов. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Как видно из видео, украинские военные нанесли удары по складу, после чего там, очевидно, начал детонировать боекомплект. Затем произошел сильный взрыв.

За короткое время помещение охватил сильный огонь, который уничтожил всё дотла. Осталось лишь черное пепелище.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в Украину уже начало поступать оружие по ленд-лизу. Переданные гаубицы активно бьют рашистов на передовой.

Напомним, Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы М109 вместе с запасными частями, боеприпасами и другим нужным снаряжением.

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