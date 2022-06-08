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Бойцы ССО нашли мертвого оккупанта, обнимавшего украденный бойлер

8 июня 2022, 10:36

О таком случае, который произошел во время боевых столкновений с захватчиками, рассказал один из украинских бойцов.

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Бойцы ССО нашли мертвого оккупанта, обнимавшего украденный бойлер/ Reuters, Радио Свобода

Российские захватчики так сильно боятся потерять награбленное у украинцев имущество, что доходит даже до комичных случаев – когда оккупанты и перед лицом смерти не хотят расставаться со своими "трофеями".

Об одном из таких случаев, который произошел на Киевщине во время оккупации захватчиками части области, рассказал в интервью один из бойцов Сил специальных операций.

В то время между украинскими войсками и российскими оккупантами продолжалось кровавое противостояние в поселке Мощун. События развивались очень быстро и требовали от украинских воинов практически мгновенного принятия решений.

Группа ССО вступила в бой с группой захватчиков. Происходил тяжелый бой, во время которого украинским воинам удалось ликвидировать врагов. Защитники Украины выстояли под сильным огнем противника, который тот вел из автоматов и пулеметов.

Также украинским бойцам удалось артиллерийским огнем несколько раз разрушить понтонную переправу оккупантов. Огонь корректировали именно бойцы ССО.

Однако был момент, который запомнился бойцу ССО больше всего.

"Нашли русского солдата, который лежал, обнимая бойлер", – рассказал воин.

Ранее сообщалось, что Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Однако пока неизвестно, куда именно движутся отведенные российские силы.

Напомним, как рассказали в Генштабе ВСУ, украинские воины отбросили врага на Северодонецком, Лиманском и Бахмутском направлениях. Защитники Украины только за сутки уничтожили 3 вражеских танка, 5 артсистем и 13 единиц автомобильной техники на Донбассе.

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