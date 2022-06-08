"Никто не сможет договориться за нашими спинами": Кулеба жестко ответил на "мирные планы" Запада

Дмитрий Кулеба / УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинская власть видит и легко отбивает все попытки в западном политикуме и медиа запустить дискуссии о том, как долго надо поддерживать официальный Киев в войне против России. Об этом руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал на специальном брифинге для украинских журналистов, сообщает РБК-Украина.

"Пока что это такой легкий бриз, это не штормовой ветер, который сносит на своем пути. Этот легкий бриз, который долетает до нас, мы легко от этого отмахиваемся. Это нормально, что такое происходит, я прошу всех сильно не паниковать, не реагировать слишком эмоционально на мысли подобного рода, которые запускаются через экспертов разных и публичные заявления. Люди пробуют грунт, мы им четко на это отвечаем", ‒ сказал дипломат

Также Кулеба дал комментарий по поводу того, что на Западе разрабатывают различные "мирные планы для Украины".

"Любые договоренности, которые не учитывают наших интересов, будут нами отброшены. Потому давления мы не чувствуем, легкий бриз чувствуем, но ситуация остается контролируемой, и никто за нашими спинами ни о чем договориться не сможет", ‒ сказал министр.

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Переговоры России и Украины

Ранее Дмитрий Кулеба говорил - все заявления России о том, что она якобы готова к переговорам с Украиной, это не что иное, как "КГБшная маскировка" для прикрытия своих истинных намерений и действий на фоне масштабного наступления на Донбассе.

"Они на стадии полномасштабного наступления России на Донбассе, в попытках России установить свою полноценную власть на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, и в каждой ракете, которая летит по тому или иному городу Украины или объекту нашей инфраструктуры. Вот это всё, что нужно знать о настрое России на переговоры", – подчеркнул руководитель украинской дипломатии.

До того сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с русским диктатором Путиным. Турецкий лидер предлагал собеседнику провести мирные переговоры с Украиной при участии ООН в Стамбуле.

В ответ пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин.

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