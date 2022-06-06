Нельзя верить словам Путина, что РФ не использует торговые пути для атаки на Одессу – Кулеба

Дмитрий Кулеба / Reuters

Словам президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу, доверять нельзя.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Он обратил внимание на то, что ранее Путин обещал западным лидерам не нападать на Украину, однако не сдержал своего слова.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину — за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова пусты", - добавил Кулеба.

Предложение Путина о "зерновом коридоре"

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос вывоза украинского зерна на мировые рынки. При этом он предложил вывозить зерно через порты, которые находятся под контролем Украины на Черноморском побережье.

"Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды", - подчеркнул он.

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Блокирование Черного моря

С начала агрессии РФ против Украины российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежедневно Украина теряет 170 млн долларов из-за заблокированных портов, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

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