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"КГБшная маскировка": Кулеба прокомментировал "готовность России" к переговорам с Украиной

30 мая 2022, 19:17

Переговоры с РФ "упираются" в наступление оккупантов на Донбассе и ракетные обстрелы, отмечает глава украинского МИД.

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Кулеба прокомментировал "готовность России" к переговорам с Украиной/ Reuters

Все заявления России о том, что она якобы готова к переговорам с Украиной, это не что иное, как "КГБшная маскировка" для прикрытия своих истинных намерений и действий на фоне масштабного наступления на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в Киеве. По его словам, сейчас понятно, на какой стадии находятся переговоры Украины со страной-агрессором РФ.

"Они на стадии полномасштабного наступления России на Донбассе, в попытках России установить свою полноценную власть на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, и в каждой ракете, которая летит по тому или иному городу Украины или объекту нашей инфраструктуры. Вот это всё, что нужно знать о настрое России на переговоры", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что если бы Россия хотела переговоров, она вела бы себя точно не так, как сейчас. Поэтому все многочисленные заявления страны-агрессора о якобы их готовности вести переговоры – это лишь "КГБшная маскировка" истинных намерений и действий, говорит Кулеба.

Переговоры Зеленского и Путина

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил украинскому и российскому коллегам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести совместные телефонные переговоры-конференцию. По словам Никифорова, украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин.

После этого, в понедельник, 30 апреля, Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Турецкий лидер предложил главе РФ провести мирные переговоры с Украиной при участии ООН в Стамбуле.

Напомним, что на понедельник у Эрдогана также запланирован телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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