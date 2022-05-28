Путин хочет переговоров с Украиной: Макрон и Шольц потребовали от президента РФ вывести войска

Путин, Шольц, Макрон / kremlin.ru, president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц позвонили президенту России Владимиру Путину.

Как сообщают в Кремле, они обсудили продовольственный кризис в мире. При этом глава российского государства в очередной раз поставил условие возобновление экспорта украинского зерна.

"Президент РФ заявил Макрону и Шольцу, что напряженность на продовольственном рынке снизит поставки сельхозпродукции из РФ, но нужно снять санкции. Путин сообщил, что РФ готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что лидеры государств также обсудили возобновление переговором между Киевом и Москвой.

Путин заявил о "готовности российской стороны к возобновлению диалога".

Кроме того, Путин поделился с Макроном и Шольцом своими выдумками о том, как организована "работа по налаживанию мирной жизни" на Донбассе.

Немедленный вывод войск

Как сообщают с Германии, Шольц и Макрон в разговоре с Путиным призвали лидера РФ к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и дипломатическому решению войны.

Также канцлер Германии и глава Франции призвали Путина к немедленному перемирию и отводу российских войск.

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Поставки Германией оружия в Украину

Правящая коалиция ФРГ 13 апреля согласовала вопрос поставок Украине тяжелых вооружения для нужд ВСУ на войне против России. Удалось договориться, в том числе, и с Социал-демократической партией Германии, которая до этого осторожно относилась к перспективам предоставления оружия Украине.

Позже за поставки тяжелых вооружений Украине проголосовал Бундестаг. "За" выступили 500 парламентариев. Решение поддержали партии правящей коалиции, а также блок ХДС/ХСС.

12 мая немецкое издание Die Welt написало, что между правительствами Германии и Украины возникло недоразумение, вследствие которого поставки оружия Киеву затягиваются. Проблемы возникли с вопросом заказа самоходных зенитных установок Gepard. Немецкая сторона уверяла, что украинское правительство должно самостоятельно заказывать их у компании Krauss-Maffei Wegmann, в то время как Киеву сказали, что поставки будет осуществлять непосредственно Берлин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике Германию за неготовность Берлина поставлять нужное Киеву оружие. В частности, он заявил, что украинское государство получит бронетранспортеры Marder, однако в то же время нуждается и в немецких танках Leopard.

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