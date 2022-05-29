Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным: Кремль отказался от совместно разговора

Турция планирует обсудить вопрос войны в Украине и призвать к дипломатии для установления мира.
Президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал переговоры с Владимиром Зеленским и зачинщиком войны Владимиром Путиным. Они могут состояться уже завтра, 30 мая. Об этом сообщает Anadolu Agency.
Эрдоган призывает стороны к общему разговору.
Президент Турции планирует обсудить вопрос войны в Украине.
"Турция и дальше будет поощрять стороны поддерживать каналы диалога и дипломатии для установления мира в Украине", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил намерения кремлевского лидера провести переговоры с Эрдоганом. Однако также сразу заявил, что Путин согласен на двустороннее общение между Турцией и РФ.
Украинская сторона официально пока не отреагировала на предложение. Так что остается неизвестным, будет ли Зеленский участвовать в переговорах с Эрдоганов.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить войну РФ против Украины можно только на основе прямых переговоров с Путиным. Зеленский считает, что в России выстроена система, при которой никто ничего не решает.
21 мая президент Владимир Зеленский уточнил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит от момента переговоров. Изначально цель переговоров – обмен пленными, деоккупация украинских территорий и завершение войны.
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