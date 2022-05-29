У Зеленского ответили Эрдогану насчет переговоров с Путиным

В ОП прокомментировали предложение турецкой стороны по поводу переговоров с РФ.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил украинскому и российскому коллегам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести совместные телефонные переговоры-конференцию.
Как подчеркнул он в комментарии Telegram-каналу Stranaua, Украина дала предварительное согласие.
Вместе с тем пресс-секретарь президента Украины обратил внимание на то, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин.
"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать - эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", - сообщил он.
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Ранее сообщалось о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал переговоры с Владимиром Зеленским и зачинщиком войны Владимиром Путиным. Они могут состояться уже завтра, 30 мая.
Эрдоган призывает стороны к общему разговору. Президент Турции планирует обсудить вопрос войны в Украине.
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