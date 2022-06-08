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Рвут оккупантов на куски: ВСУ бьют по врагу из САУ М109, которые дала Норвегия

8 июня 2022, 11:28

Украинские Вооруженные силы получили 22 такие самоходные гаубицы, и они уже применяются на передовой.

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ВСУ бьют по врагу из САУ М109 от Норвегии/ Facebook главнокомандующий ВСУ

В Норвегии подтвердили, что передали Украине 22 самоходные гаубицы М109 вместе с запасными частями, боеприпасами и другим нужным снаряжением.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Норвегии, пишет издание NRK. Норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам подчеркнул, что ВСУ нужна поддержка Запада в виде техники и оружия, чтобы защищать Украину от российских захватчиков.

Ранее, еще в феврале этого года, Норвегия уже передавала Украине военную помощь. Тогда в нее входили 2000 противотанковых средств М72. Теперь страна решила предоставить нашему государству еще самоходные гаубицы М109.

Грамм отметил, что, принимая во внимание развитие военных событий в Украине, нужно в рамках военной помощи предоставлять также и тяжелую технику, и системы вооружения.

Стоит отметить, что Норвегия передала 22 САУ еще раньше, однако тогда в целях безопасности они не комментировали это событие. Заговорили об этом публично лишь после того, как самоходные гаубицы уже попали на фронт и об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный сообщил об успешном применении гаубиц М109 на передовой 4 июня. Он поблагодарил Норвегию за оказание такой военной помощи.

Также он обратил внимание на лучшие, по сравнению с советскими аналогами, технические характеристики САУ М109А3. Так, они имеют больший калибр и более мощный боеприпас

"Дальность стрельбы составляет до 22 километров. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, которые являются герметичными и абсолютно идентичными, что влияет на точность разлета при выстрелах. Мои люди с легкостью за одну неделю овладели М109А3", – написал главнокомандующий ВСУ в Facebook.

  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU

САУ M109 – основные характеристики

M109 – это американская самоходная гаубица, находящаяся на вооруженииартиллерииармии США и ряда других стран мира.

В экипаж входит шесть человек: командир орудия, водитель, наводчик, 2 заряжающие и помощник наводчика.

Дальность огня составляет 19–22 километра (19,3–30 с активно-реактивным снарядом).

Модель M109A3, которую и передали Украине, модернизирована по сравнению с первоначальным вариантом пушки. В частности, там был заменен орудийный станок, установлена система отвода воздуха из топливной системы, усовершенствована панель приборов механика-водителя и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Однако пока неизвестно, куда именно движутся отведенные российские силы.

Напомним, как рассказали в Генштабе ВСУ, украинские воины отбросили врага на Северодонецком, Лиманском и Бахмутском направлениях. Защитники Украины только за сутки уничтожили 3 вражеских танка, 5 артсистем и 13 единиц автомобильной техники на Донбассе.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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