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Разрывает рашистов в клочья: Залужный показал мощные САУ М109А3 на передовой

5 июня 2022, 11:33

Гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас.

ВСУ получили САУ М109А3 / Facebook/CinCAFU

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой, с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что украинские военные с легкостью за одну неделю оcвоили М109А3.

Залужный прокомментировал характеристики этих гаубиц, отметив, что они имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км.

"Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние", - рассказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, которые являются герметичными и абсолютно идентичными, что влияет на точность разлета при выстрелах.

Залужный поблагодарил норвежский народ за действенную помощь.

"Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь. Без немедленных поставок дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - подчеркнул он.

  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU
  • М109А3 передали ВСУ
    М109А3 передали ВСУ Facebook/CinCAFU

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M109 (Howitzer M109) — американская самоходная артиллерийская установка, класса самоходных гаубиц.

САУ предназначена для уничтожения танков. Разрыв снаряда М109 "Паладин", в нескольких метрах от БМП-1 или БМП-2 приводит к тяжелым повреждениям, вплоть до уничтожения. Урон достигается, в первую очередь, за счёт пробивания корпуса БМП крупными осколками. Прямое попадание ведет к полному уничтожению машины с отрывом башни и пожаром внутри остатков корпуса.

Характеристики:

  • Калибр и марка пушки 155-мм M126155-мм M185 (А1-А4)155-мм M284 (А5-А7);
  • Тип пушки гаубица;
  • Длина ствола, калибров от 23,4 до 39;
  • Боекомплект пушки 28;
  • Дальность стрельбы, км 14,6 — 22; 19,3 — 30 с активно-реактивным снарядом;
  • Пулемёты 1 × 12,7-мм M2HB.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.

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ВСУ САУ Валерий Залужный война России и Украины
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