Разрывает рашистов в клочья: Залужный показал мощные САУ М109А3 на передовой

Гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас.
Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой, с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.
Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Он отметил, что украинские военные с легкостью за одну неделю оcвоили М109А3.
Залужный прокомментировал характеристики этих гаубиц, отметив, что они имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км.
"Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние", - рассказал он.
По словам главнокомандующего ВСУ, опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, которые являются герметичными и абсолютно идентичными, что влияет на точность разлета при выстрелах.
Залужный поблагодарил норвежский народ за действенную помощь.
"Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь. Без немедленных поставок дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - подчеркнул он.
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M109 (Howitzer M109) — американская самоходная артиллерийская установка, класса самоходных гаубиц.
САУ предназначена для уничтожения танков. Разрыв снаряда М109 "Паладин", в нескольких метрах от БМП-1 или БМП-2 приводит к тяжелым повреждениям, вплоть до уничтожения. Урон достигается, в первую очередь, за счёт пробивания корпуса БМП крупными осколками. Прямое попадание ведет к полному уничтожению машины с отрывом башни и пожаром внутри остатков корпуса.
Характеристики:
- Калибр и марка пушки 155-мм M126155-мм M185 (А1-А4)155-мм M284 (А5-А7);
- Тип пушки гаубица;
- Длина ствола, калибров от 23,4 до 39;
- Боекомплект пушки 28;
- Дальность стрельбы, км 14,6 — 22; 19,3 — 30 с активно-реактивным снарядом;
- Пулемёты 1 × 12,7-мм M2HB.
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.
Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.
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