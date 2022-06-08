Русские быстро нашли замену ликвидированному генералу Кутузову: преемник такой же "мясник"

полковник Олег Сеньков / Facebook Р.Цымбалюка / УНИАН

В Российской Федерации, стране-агрессору, оперативно нашли замену убитому ВСУ 5 июня генерал-майору Роману Кутузову. Как сообщает украинский журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook, вместо того командиром 1-го армейского корпуса группировки террористов "ДНР" был назначен полковник Олег Сеньков.

"В РФ уже нашли замену погибшему 5 июня генерал-майору Роману Кутузову. Новым командиром 1 армейского корпуса ДНР назначен полковник Олег Николаевич Сеньков. До назначения в 1 АК Сеньков командовал 42 мотострелковой дивизией (в/ч 27777, Ханкала, Чеченская республика), а до этого 7 военной базой (в/ч 09332, Гудаута, Республика Абхазия). За свою службу Сеньков зарекомендовал себя как карьерист, который готов на все, лишь бы получить желаемую должность и звание", ‒ пишет журналист.

По данным источников Цымбалюка, уже за пару суток на новой должности Сеньков успел вызвать у подчиненных сильное негодование вкупе с ненавистью. Журналист утверждает, что свой новый пост полковник армии оккупантов воспринимает как шанс стать генералом. И ради этого готов на любые потери личного состава и техники.

"Для Сенькова назначение на должность командира 1-го АК – это так сильно желаемая генеральская звезда и возможность назначения на одну из руководящих должностей в Южном округе. Поэтому в способах и методах достижения задуманного Олег Николаевич себя ограничивать точно не будет", - отметил Цымбалюк.

По информации журналиста, Сеньков свои мечты о генеральских лампасах начал реализовать сразу ‒ невзирая ни на что (особенно на потери "армии ДНР").

"По словам офицеров 1-го армейского корпуса, не успев вступить на должность, Сеньков уже зарекомендовал себя как "конченый подлец". На первом совещании с командирами подчиненных воинских частей он не стеснялся в выражениях и заявил, что "все задачи необходимо выполнить во что бы то ни стало", несмотря на потери в личном составе – военнослужащих 1 и 100 бригад и 11 полка "ДНР"", ‒ подытожил Цимбалюк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что о ликвидации ВСУ высокопоставленного оккупанта, генерал-майора Романа Кутузова, стало известно в воскресенье, 5 июня.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что он был командующим 1-м армейским корпусом "ДНР".

Позднее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил - у российского командования значительные проблемы, поскольку рядовые военные отказываются идти в наступление.

"Российский генерал-майор Кутузов погиб, пытаясь подразделение ВДВ – "элитную" часть – бросить в наступление. Он погиб на поле боя, пытаясь поднять солдат в атаку. И это далеко не первый такой случай. Это показывает, что у россиян очень большие проблемы: много "отказников", – сказал он.

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