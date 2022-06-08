В Украину начало поступать оружие по ленд-лизу - Арестович

Переданное по ленд-лизу оружие уже активно бьет рашистов на передовой.
В Украину уже начало поступать оружие по ленд-лизу. Переданные гаубицы активно бьют рашистов на передовой. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с журналистом Марком Фейгиным.
Поставки остального вооружения ожидаются в начале июля.
"Для тех, кто переживает, где же ленд-лиз - что-то уже есть, остальных поставок ждем на начало июля. 20 норвежских гаубиц М-109 уже стреляют на фронте. Все целы, ими сегодня наша артиллерия отработала от Херсона до Харькова - они чем-то стреляли? Значит, есть снаряды и есть оружие, которыми можно стрелять. Все это радостно работает", - сказал Алексей Арестович.
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Когда может начаться контрнаступление
Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.
Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не ранее июля.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.
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