ВСУ проводят успешные контрнаступления в Северодонецке: боевая мощь рашистов снижена - ISW

ВСУ используют сосредоточенность России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям.
ВСУ успешно отбивают территории Северодонецка и отбрасывают рашистов обратно. Таким образом, можно считать, что боевая сила российских солдат значительно снижена. Об этом говорят в американском Институте изучения войны (ISW).
Российское командование может оставить уязвимые места в Харьковской области и вдоль южной оси. Они могут перебросить свой личный состав в направлении Северодонецка, чтобы захватить город полностью.
ВСУ, вероятно, пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.
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Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал о том, какие потери несет российская армия в боях за Северодонецк. Они потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.
"Русневая армия гибнет в областном центре, как мухи — у них значительные потери как среди убийц, так и в технике", - добавил Гайдай.
Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.
Впоследствии Вооруженные Силы Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области. ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка. Российские оккупанты контролируют около половины города.
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Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.
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