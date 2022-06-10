Бои на истощение: Подоляк объяснил тактику ВСУ в битве за Северодонецк

Подоляк объяснил тактику ВСУ в битве за Северодонецк/ Reuters, Facebook ООС

Тактика Вооруженных сил Украины в битве за Северодонецк на Луганщине сейчас заключается в том, чтобы максимально измотать русские войска и нанести им больше потерь – как живой силы, так и техники и вооружения.

В частности, это поможет оттянуть время и дождаться, когда в Украину приедет предоставленная странами-партнерами военная помощь. И уже с предоставленным западным оружием бойцы ВСУ смогут начать эффективное контрнаступление на российских оккупантов. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк эфире радио BBC.

Также он отметил, что армия РФ пытается воевать в городе так, чтобы сделать невозможной эвакуацию гражданского населения. Захватчики разрушают городскую инфраструктуру своей тяжелой артиллерией.

По словам Подоляка, бои на Донбассе сейчас очень тяжелые. Ежедневно там погибает от 100 до 200 защитников Украины.

"И причина этого в полной нехватке паритета по артиллерии. Российские войска бросили почти все неядерные вооружения на фронт", – отметил советник председателя ОП.

Он подчеркнул, что Украина хочет добиться того, чтобы противопоставить российским захватчикам такое же количество огневых средств, как есть у противника. Поэтому этот вопрос постоянно обсуждается с западными партнерами.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты объявили 12 июня новой "датой захвата Северодонецка". Российским захватчикам никак не удается захватить город, поэтому им приходится постоянно откладывать их дедлайны.

Напомним, оккупантам, чтобы пойти на штурм Славянска в Донецкой области, нужно сначала форсировать реку Северский Донец. Но там их ждут большие трудности, говорят аналитики ISW.

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