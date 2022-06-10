ВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе – Генштаб/ Facebook ООС, УНИАН

Украинские воины отбили штурм российских захватчиков, который те пытались вести в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка на Бахмутском направлении. Бойцы ВСУ нанесли противнику огневое поражение, после чего оккупанты отошли с потерями.

Также захватчики пытались провести разведку боем в направлении Нагорного и Берестового. Но там они тоже получили отпор и отошли. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на утро пятницы, 10 июня.

Оккупанты активно применяют на Бахмутском направлении оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Враг продолжает обстреливать позиции украинских военных по всей линии соприкосновения на Донецком направлении. Оккупанты пускают ракеты и атакуют из авиации – и не только позиции ВСУ, но и населенные пункты.

На Лиманском направлении захватчики не проводили активных действий, однако вели огонь из артиллерии по районам сел Григоровка и Серебрянка.

"На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются", – отметили в Генштабе.

Захватчики ведут наступление в направлении Воздвиженка – Роты. Они имеют частичный успех и закрепляются на рубежах, которые им удалось занять.

Оккупанты пытаются сковать действия ВСУ на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, поэтому там они систематически обстреливают позиции украинских подразделений.

Украинские воины за сутки 9 июня на Донецком и Луганском направлениях отбили семь атак противника. Бойцы ВСУ уничтожили:

10 танков,

7 артиллерийских систем,

4 боевые бронированные машины (ББМ),

3 специальные бронированные автомобили,

4 единицы автомобильной техники,

склад с боеприпасами врага,

5 беспилотников "Орлан-10".

"На Южнобугском направлении подразделения врага ведут оборону. С целью усиления группировки противник провел перемещение подразделений. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополье", – сообщают в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава, а также полевым складам российских оккупантов в районах пяти различных населенных пунктов Херсонской области.

"На Волынскому и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Республики Беларусь", – говорят в Генштабе ВСУ.

Противник ведет боевые действия на Слобожанском направлении. Как говорят в Генштабе, там оккупанты к боям привлекли до 30 батальонных тактических групп. При этом оккупанты систематически обстреливают украинских военных, чтобы не дать им выйти на границу государства.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают оборонительные действия. Их основные усилия направлены на то, чтобы удержать занятые рубежи. Чтобы не позволить бойцам ВСУ перейти в наступление, захватчики постоянно ведут по ним огонь из артиллерии

На Славянском направлении не происходит активных действий со стороны противника. Оккупанты сосредотачивают свои войска и хотят создать условия, чтобы возобновить свое наступление, говорят в Генштабе.

Напомним, оккупантам, чтобы пойти на штурм Славянска в Донецкой области, нужно сначала форсировать реку Северский Донец. Но там их ждут большие трудности, говорят аналитики ISW.

Ранее сообщалось, что тактика ВСУ в битве за Северодонецк на Луганщине сейчас заключается в том, чтобы максимально утомить российские войска и нанести им больше потерь – как живой силы, так и техники и вооружения. Украинские воины пытаются ослабить оккупантов во время битвы за город, чтобы разгромить их, когда придет западное оружие, пояснил Михаил Подоляк.

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