ВСУ ликвидировали на Запорожье много техники врага: 17 оккупантов поедут домой в гробах

ВСУ ликвидировали на Запорожье много техники врага/ Reuters, УНИАН

Защитники Украины ликвидировали на Запорожском направлении за сутки, 9 июня, 17 российских захватчиков.

Еще семеро оккупантов получили ранения. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в своем Telegram-канале.

Украинские военные также уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.

Кроме этого, теперь у россиян на этом направлении стало меньше военной техники, ведь бойцы ВСУ уничтожили:

1 танк,

1 артиллерийскую гаубицу,

1 боевую бронированную машину,

1 миномет,

1 единицу автомобильной техники.

Инфографика: Telegram Штаб обороны Запорожского края

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе. Оккупанты двинулись вперед на Бахмутском направлении, но получили по зубам от украинских воинов и отступили с потерями.

Напомним, что тактика ВСУ в битве за Северодонецк на Луганщине сейчас заключается в том, чтобы максимально утомить российские войска и нанести им больше потерь – как живой силы, так и техники и вооружения. Украинские воины пытаются ослабить оккупантов во время битвы за город, чтобы разгромить их, когда придет западное оружие, пояснил Михаил Подоляк.

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