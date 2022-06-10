ВСУ ликвидировали на Запорожье много техники врага: 17 оккупантов поедут домой в гробах

Украинские военные уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
Защитники Украины ликвидировали на Запорожском направлении за сутки, 9 июня, 17 российских захватчиков.
Еще семеро оккупантов получили ранения. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в своем Telegram-канале.
Украинские военные также уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.
Кроме этого, теперь у россиян на этом направлении стало меньше военной техники, ведь бойцы ВСУ уничтожили:
- 1 танк,
- 1 артиллерийскую гаубицу,
- 1 боевую бронированную машину,
- 1 миномет,
- 1 единицу автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что ВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе. Оккупанты двинулись вперед на Бахмутском направлении, но получили по зубам от украинских воинов и отступили с потерями.
Напомним, что тактика ВСУ в битве за Северодонецк на Луганщине сейчас заключается в том, чтобы максимально утомить российские войска и нанести им больше потерь – как живой силы, так и техники и вооружения. Украинские воины пытаются ослабить оккупантов во время битвы за город, чтобы разгромить их, когда придет западное оружие, пояснил Михаил Подоляк.
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