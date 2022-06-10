Мощные взрывы на Днепропетровщине: войска РФ обстреляли ракетами три общины области

Войска РФ обстреляли три общины в Днепропетровской области / скриншот

Российские войска в ночь на 10 июня обстреляли три общины Криворожского района Днепропетровской области.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетрвоской областной военной администрации Валентин Резниченко, в результате удара оккупантов пострадала одна женщина.

"Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской – никто не пострадал. Наутро – ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем", – сообщил он

Также Резниченко добавил, что сильный утренний пожар в Днепре не связан с атакой российских войск. Пожар произошел на одном из предприятий города, спасатели его локализовали.

Читайте также"Надеюсь, что нас захватят": блогерша сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы"Напомним, в пятницу, 3 июня, в Днепре прогремел мощный взрыв, после которого над городом поднялось большое облако дыма. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причиной этого стал пожар на местном предприятии.

Отметим, что время от времени западные СМИ пишут о том, что российские оккупанты могут готовить наступление на Днепр с целью его захвата. Бывший начальник пресс-службы Генштаба, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев считает, что захватчикам не удалось бы реализовать такой план.

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