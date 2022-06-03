В Днепре прогремел мощный взрыв, есть жертвы: в чем причина

Взрыв на предприятии в Днепре / t.me/dniprooblcentr

В пятницу, 3 июня, в Днепре прогремел мощный взрыв, после которого над городом поднялось большое облако дыма.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причиной этого стал пожар на местном предприятии.

Сначала местные СМИ и Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в городе, но в то время не было воздушной тревоги. Затем очевидцы начали публиковать фото и видео большого облака дыма, которое поднималось над городом.

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Как рассказали спасатели, в Днепре вспыхнул пожар на частном предприятии, а именно в одном из ангаров, в котором находились газовые баллоны. Баллоны от огня сдетонировали.

"Площадь возгорания - 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных автомобиля. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Просим граждан не паниковать", - заявили в ГСЧС.

В результате пожара погибли два человека, третий - находится в больнице. Пожар на территории предприятия был ликвидирован.

"Там перерабатывали в биотопливо вторичное сырье - пластик и резину. В металлическом ангаре взорвались баллоны с пропан-бутаном", – рассказали спасатели.

Ранее Главред писал о том, что утром в понедельник, 30 мая, во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. После этого в небе появились клубы черного дыма. Оцеплена центральная площадь. Именно на площади в ДК Шевченко находится так называемая военно-гражданская администрация орков и коллаборантов.

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