Есть ли риск захвата Днепра оккупантами РФ: полковник ВСУ дал ответ

Реки Днепр и Самара делают город неприступной крепостью / Фото УНИАН, gorod.dp.ua

Время от времени западные СМИ пишут о том, что российские оккупанты могут готовить наступление на Днепр с целью его захвата. Бывший начальник пресс-службы Генштаба, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев считает, что захватчикам не удалось бы реализовать такой план.

По его словам, Днепр сейчас настолько укреплен, а позиции России находятся настолько далеко (в сотнях километров), что взять его невозможно, передает РБК-Украина.

"Реки Днепр и Самара делают город неприступной крепостью", сказал Селезнев.

По его мнению, даже если противник подойдет на расстояние 90 километров к Днепру, он может применять реактивную артиллерию, но взять город в окружение и уж тем более захватить его "у них никаких шансов и возможностей нет".

Читайте такжеМощные взрывы в Днепре: РФ атаковала город ракетами - первые подробностиКак сообщал Главред, капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах говорил, что в войне с Украиной Россия действует непредсказуемо и нелогично. РФ может готовить удар по Днепру и Одессе с целью захвата этих городов.

Бывший командующий сил НАТО в Европе, генерал в отставке Уэсли Кларк также заявлял в апреле, что у Кремля может быть новая цель – захватить город Днепр, чтобы в дальнейшем это им помогло окружить украинские войска, которые сдерживают российских захватчиков на Донбассе.

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