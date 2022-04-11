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Под угрозой два города Украины: офицер НАТО назвал новые цели оккупантов

11 апреля 2022, 07:23

Россия действует непредсказуемо, нелогично, объяснить ее действия невозможно. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться, уверен Гарри Табах.

Одесса, война
Россия хочет поделить Украину, нанеся сильный удар по Днепру и Одессе / Фото Reuters

В войне с Украиной Россия действует непредсказуемо и нелогично. РФ может готовить удар по Днепру и Одессе с целью захвата этих городов.

Такое мнение озвучил капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах в эфире телемарафона, передает Суспільне.

"Сейчас для меня видно, и что говорят мои товарищи — и украинские, и американские военные, что есть такие симптомы, что Россия показывает, что хочет поделить Украину, нанеся сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты, и разведка, которые у них есть, и видно, что ваши ВСУ тоже к этому готовятся. Сейчас все работают на время, у всех мало времени", - сказал военный.

По словам Табаха, обе стороны действуют в условиях нехватки времени.

"У россиян мало времени перегруппироваться и сколотить какое-то войско, перебросить его. И украинцы — времени у них тоже мало. Сейчас каждый час, каждая минута, секунда — это жизнь украинцев и военных", —сказал он.

Табах подчеркнул, что Россия действует непредсказуемо, нелогично, объяснить ее действия невозможно.

"Убийство ради убийства, такой культ смерти. И своей, и чужой. Непонятны эти действия. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться", - подчеркнул военный.

По его убеждению, украинский Генштаб действует гораздо более грамотно, чем это делали во время подготовки к нападению россияне.

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Как сообщал Главред, мэр столицы Виталий Кличко не исключает, что российские оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня". Столица Украины должна и дальше быть готова к обороне.

Американские военные аналитики считают, что российские оккупанты могут начать атаку на Днепр через захваченный Изюм Харьковской области. Новая атака может быть стратегической целью в контексте борьбы за Донбасс.

Военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов прогнозирует, что ракетные удары по территории Украины не прекратятся, потому что Россия таким образом пытается подорвать нашу волю к победе, а также наши возможности воевать, уничтожая нефтяные терминалы и базы, склады с вооружениями.

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