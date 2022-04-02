"Кремль их не скрывает": военный эксперт назвал ближайшие цели РФ в войне против Украины

Военный эксперт назвал ближайшие цели РФ в войне против Украины / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Ракетные удары по территории Украины не прекратятся, потому что Россия таким образом пытается подорвать нашу волю к победе, а также наши возможности воевать, уничтожая нефтяные терминалы и базы, склады с вооружениями.

Такой прогноз в комментарии Главреду озвучил волонтер, блогер, генеральным директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

Эксперт отметил, что авиацию Россия уже не применяет столь активно, как в начале войны.

"Сейчас российская авиация долетает за линию фронта максимум на 50 км. Противник уже смог убедиться, что его авиация недееспособна в условиях наших ПВО. Наиболее опасные направления, где, вероятнее всего, будет наступление, очевидны, Кремль их не скрывает. Речь идет о Донбассе, обо всем востоке и юге Украины", — заявил Касьянов.

Читайте такжеОккупанты ударили ракетами по Полтаве и КременчугуЗадача минимум Кремля – это Донбасс, юг Украины, включая Мариуполь, все возможности поставки воды в Крым и сухопутный коридор до полуострова, разъяснил эксперт.

"Задача максимум – весь южный пояс аж до Приднестровья, включая Одессу, а также весь восток Украины, начиная от Сум и заканчивая Черноморским побережьем, то есть, по сути, вся левобережная Украина", - подытожил он.

Такого мнения придерживается и советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, "афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия.

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