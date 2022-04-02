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Российские агрессоры отступят на Юго-Восток и попытаются диктовать условия – Подоляк

2 апреля 2022, 11:48

Однако, чтобы выбить войска россиян куда подальше, без тяжелого оружия от западных союзников никак не обойтись, считают в Офисе президента

Подоляк
Михаил Подоляк / УНИАН

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что "афганизации" Украины и длительного, изнурительного для страны-агрессора России конфликта, не будет. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов Твиттер.

"Афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта, как кто-то думает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если мы хотим вынести россиян подальше", ‒ подчеркнул Подоляк.

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Напомним, ранее Подоляк говорил ,что президент Украины Владимир Зеленский и хозяин Кремля Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время. Украина подготовила пакет документов для переговоров, который уже передали российской делегации в Стамбуле.

"Наработанный пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения предоставлены российской стороне. Они говорят, что в принципе уже можно начинать готовиться к встрече президентов", - сказал он.

Автор: Егор Бунин
viber
Михаил Подоляк новости Украины война России и Украины
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