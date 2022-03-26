УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Дайте нам ПВО и оружие – ВСУ будут бить сильнее, и это отразится на переговорах с РФ – Подоляк

26 марта 2022, 19:19

Существует три способа достижения прогресса на переговорах Киева и Москвы, считает Михаил Подоляк.

ПВО Украина
Военная помощь Украине усилит позиции Киева на переговорах с Москвой - Подоляк / АрміяInform

Для того чтобы переговоры между Украиной и Россией привели к результатам, Киев должен получить средства, которые позволят армии действовать еще более продуктивно. Если Запад не хочет закрывать небо, можно предоставить системы противовоздушной обороны, и тогда Киев решит эту проблему самостоятельно. Также государство должно получить оружие для деблокады Мариуполя. Третьим способом является запрет на импорт российских энергоносителей и ограничение финансовых операций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, фрагмент текста которого опубликовала пресс-служба ОП, он сказал о том, что переговоры с Россией будут конструктивными после того, как ее потери превысят урон, нанесенный Украине.

"Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно действовала. А для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите сделать бесполетную зону, дайте нам системы ПВО, чтобы мы могли закрыть небо, чтобы не бомбили наши мирные города. Второе: дайте нам оружие, чтобы разблокировать такие города как Мариуполь. Третье: нужны санкции наподобие нефтяного эмбарго, максимальные ограничения по финансовым операциям и т.п.", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Подоляк рассказал о том, что Киев и Москва в ходе переговорного процесса не обсуждают нейтральный статус Украины. Украинская делегация настаивает на гарантиях безопасности, в том числе и военных. Что касается вопросов Крыма и Донбасса, они будут решаться в ходе встречи Зеленского и Путина.

viber
новости России Михаил Подоляк новости Украины Офис президента война России и Украины
Реклама
Популярное
Война может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из УкраиныВойна может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из Украины Призрак Киева жив, ушел в небо другой Герой УкраиныПризрак Киева жив, ушел в небо другой Герой Украины "Уже не будем прежними": Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится война"Уже не будем прежними": Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится война Война России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - ГиркинВойна России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - Гиркин Алла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в ИзраильАлла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в Израиль

Последние новости

19:32

Гороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяц

19:31

В Авдеевке оккупанты РФ сбросили на город фосфорные боеприпасыВидео

19:26

"Мы вместе с вами": Байден выступает с исторической речью - онлайн-трансляцияВидео

19:19

Дайте нам ПВО и оружие – ВСУ будут бить сильнее, и это отразится на переговорах с РФ – Подоляк

19:02

"Нормальный сосед" в глазах Кремля - мертвый соседмнение

Реклама
18:58

Враг напоролся на мощный удар ПВО: на Востоке ВСУ сбили бомбардировщик и дрон РФВидео

18:55

Львов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненыхФотоВидео

18:46

В Кремле ответили на жесткое заявление Байдена в адрес ПутинаВидео

18:37

Решение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева

18:18

"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине

18:16

Пока коллеги защищают Украину: в сети бурно отреагировали на выезд Анатолия Анатолича за границуВидео

17:49

Украинская армия вошла в Тростянец - ВСУВидео

17:48

Армия Украины в шаге от освобождения Херсона – Минобороны

17:38

Байден назвал Владимира Путина "мясником"Видео

17:25

Военное безумие Путина будут оплачивать несколько поколений россиянмнение

17:00

Оккупанты обстреляли Львов ракетами, город в дымуВидео

16:58

Нападение Путина на Польшу обернется контрударом НАТО: Байден сделал заявление о 5-й статье Альянса

16:44

Высадились и сразу умерли: ВСУ уничтожили российскую диверсионную группу в Одесской области

16:31

Гроза для танков РФ: ФРГ вооружила Украину РПГ Matador на €25 млнВидео

16:24

"Rusni-pryzda": журналисты Time оконфузились в материале про войну в УкраинеВидео

Реклама
16:24

Скрытая мобилизация и бегство властных элит: у Зеленского заявили о двух ударах по режиму Путина

16:02

РФ "обезглавливает" свою армию: Кремль начал искать виновных в провале и устраняет военное руководство

15:36

Алексей Арестович. Не оскорбляйте мусульманВидеоблоги

15:31

Первая танковая армия РФ прекратила существование и похоронена под Харьковом и Сумами – Арестович

15:31

Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:28

Обстрел крупнейшей в мире нефтяной компании: Саудовская Аравия объявила войну Йемену

15:07

Почему россияне всегда будут оправдывать войну "больших людей"мнение

14:58

"Война тирании против всего мира": Кулеба рассказал о переговорах с БайденомВидео

14:54

Состояние Шойгу ухудшилось: россиянам показали старое видео с пропавшим министром обороныВидео

14:34

Применение Россией ядерного оружия – все более реальная вероятность – Япония

14:33

Гороскоп на апрель 2022 для Водолеев: ложный диагноз, травма и возвращение домой

14:26

Символы Z и V на военной технике оккупантов: что могут означать знаки крупнейшей войны 21 века в Европе

14:15

Путин потерял уже 7 российских генералов в Украине: что известно о тиранах, которые бомбили странуВидео

14:10

"Начнется в любой момент": Лойко заявил об угрозе Третьей мировой из-за войны в Украине

13:44

"Это нелюдь": генерал РФ воюет против родного брата-украинца из ВСУ

13:38

Сильные молитвы во время войны: за мир в Украине и здравие воинов

13:36

Жгут танки и наносят удары по оккупантам РФ: в Азове рассказали о военной ситуации в Мариуполе

13:25

Славутич стал новой горячей точкой Украины: что происходит в городе, куда вторглись оккупантыФотоВидео

13:18

Путин угодил в собственный капканмнение

13:02

Командир танкового полка РФ застрелился, а "расконсервированные" танки оказались непригодными – разведкаВидео

Реклама
12:46

"Путинская верхушка не учитывала этот момент!": Данилко объяснил разницу между украинцами и россиянами

12:32

Убегала от войны: в Мариуполе российский оккупант выстрелил в лицо ребенкуВидео

12:28

"Всё кончится после смерти или устранения Путина": эксперт назвал сценарии завершения войны и падения РФВидео

12:28

Закончить войну в Украине до мая: глава Николаевской области оценил перспективы

12:27

У Зеленского призвали устроить тотальную блокаду России, чтобы предотвратить мировую войну

12:16

Католическая пасха 2022: даты и традиции праздника

12:02

Глава Николаевщины объяснил, в чем феномен Чернобаевки

11:54

Варварское поведение Путина: ряд стран НАТО за отправку миротворцев в Украину – Польша

11:54

Гороскоп на неделю 28 марта - 3 апреля 2022 для всех знаков зодиака: Скорпионам – удача, Девам - деньги

11:53

Оккупанты тяжело ранили лидера группы Бумбокс Андрея ХлывнюкаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять