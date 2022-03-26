Дайте нам ПВО и оружие – ВСУ будут бить сильнее, и это отразится на переговорах с РФ – Подоляк

Военная помощь Украине усилит позиции Киева на переговорах с Москвой - Подоляк / АрміяInform

Для того чтобы переговоры между Украиной и Россией привели к результатам, Киев должен получить средства, которые позволят армии действовать еще более продуктивно. Если Запад не хочет закрывать небо, можно предоставить системы противовоздушной обороны, и тогда Киев решит эту проблему самостоятельно. Также государство должно получить оружие для деблокады Мариуполя. Третьим способом является запрет на импорт российских энергоносителей и ограничение финансовых операций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, фрагмент текста которого опубликовала пресс-служба ОП, он сказал о том, что переговоры с Россией будут конструктивными после того, как ее потери превысят урон, нанесенный Украине.

"Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно действовала. А для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите сделать бесполетную зону, дайте нам системы ПВО, чтобы мы могли закрыть небо, чтобы не бомбили наши мирные города. Второе: дайте нам оружие, чтобы разблокировать такие города как Мариуполь. Третье: нужны санкции наподобие нефтяного эмбарго, максимальные ограничения по финансовым операциям и т.п.", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Подоляк рассказал о том, что Киев и Москва в ходе переговорного процесса не обсуждают нейтральный статус Украины. Украинская делегация настаивает на гарантиях безопасности, в том числе и военных. Что касается вопросов Крыма и Донбасса, они будут решаться в ходе встречи Зеленского и Путина.