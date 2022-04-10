Захват Киева "за два дня": Кличко предупредил о рисках нового штурма РФ

То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу.
Городской голова Киева Виталий Кличко не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня".
Об этом мэр столицы Украины вместе со своим братом Владимиром сообщили в эфире американского телеканала ABC.
"То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующей попытки орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне", - подчеркнул Кличко.
"Оккупанты продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались", - добавил мэр Киева.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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