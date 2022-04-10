Захват Киева "за два дня": Кличко предупредил о рисках нового штурма РФ

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Городской голова Киева Виталий Кличко не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня".

Об этом мэр столицы Украины вместе со своим братом Владимиром сообщили в эфире американского телеканала ABC.

"То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующей попытки орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне", - подчеркнул Кличко.

"Оккупанты продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались", - добавил мэр Киева.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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