УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФ

10 апреля 2022, 20:54

Сотни военных машин армии России движутся через пгт Великий Бурлук в направлении Изюма.

войска России, танки, армия рф
/ Reuters

Российские оккупанты могут начать атаку на Днепр через захваченный Изюм Харьковской области.

Как пишет The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков, новая атака может быть стратегической целью в контексте борьбы за Донбасс.

Издание отмечает, что недавно были сделаны снимки с сотнями военных машин армии России, которые движутся через пгт Великий Бурлук в направлении Изюма.

Подчеркивается, что боевые действия вокруг Изюма активизировались сразу после того, как Москва объявила о своем намерении сосредоточиться на наступлении на востоке Украины, выводя с севера десятки тысяч военнослужащих после того, как столкнулась с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением украинцев.

"Мы уже много дней говорим о том, как важен для них Изюм", - заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона.

Оккупантам нужен Изюм, чтобы удерживать свои передовые линии фронта и позволить им продвинуться к Днепру и другим стратегически важным городам Донбасса.

Читайте еще:

viber
новости США война России и Украины
Реклама
Популярное
Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторженияЕще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения Настя Каменских разрыдалась прямо на сцене в ИспанииНастя Каменских разрыдалась прямо на сцене в Испании Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Расследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансомРасследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансом Благовещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому праздникуБлаговещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому празднику
Поддержите Главред

Последние новости

20:54

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФ

20:32

Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлениемВидео

20:29

Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомВидео

20:21

В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — BloombergВидео

20:16

Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

Реклама
19:50

Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехникуВидео

19:45

Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - ГенштабВидео

19:43

Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украинемнение

19:33

Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионераВидео

19:29

Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на УкраинуВидео

19:16

Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныВидео

19:03

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

18:56

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врагаВидео

18:39

Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыномВидео

18:27

В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – АрестовичВидео

18:19

Шестое чувство не подводит: названы знаки с самой сильной интуицией

18:17

Почему распад России на 8-10 кусков возможен как никогдамнение

17:54

В ЕС назвали сроки получения Украиной статуса кандидата на членствоВидео

17:25

Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая веснаВидео

17:22

Россию ждет дефолт в этом году с вероятностью 90% - Bloomberg

Реклама
17:16

ВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажемВидео

17:09

"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинкуВидео

17:09

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:47

Вооруженные орки пятились назад: в оккупированном Херсоне прошел мощный проукраинский митингВидео

16:38

"Россияне все сгорели": 20-летний украинский танкист в одиночку "раскрошил" танки и 3 БМП оккупантовВидео

16:31

Путин обсудит с Лукашенко включение Беларуси в число стран-гарантов безопасностиВидео

16:22

"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны Лободе

16:11

Даже после поражения в войне с Украиной фашизм из России не исчезнетмнение

16:09

Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев

15:51

Как избавиться от запаха в ванной – 5 эффективных способов

15:49

Сын Джона Леннона нарушил многолетнюю клятву ради прекращения войны в УкраинеВидео

15:47

Украине предложили купить 100 немецких самоходных гаубиц – СМИВидео

15:43

Трое братьев в Буче спасли два десятка стариков: один спасал людей даже после убийства оккупантамиВидео

15:21

В Днепре больше нет аэропорта - оккупанты безбожно бомбят город и областьВидео

15:08

Россия хочет захватить Мариуполь до 9 мая - АрестовичВидео

15:08

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34, который летел атаковать Николаев

15:02

"Битву за Донбасс начнут в 3-4 утра": Гайдай рассказал о жутком сценарии оккупантовВидео

14:56

Бойцы ВСУ впервые ударили из ПЗРК Starstreak и уничтожили два БПЛА оккупантов РФВидео

14:55

В Сети возмутились отъезду Бабкина за границу в разгар войны в Украине: жена музыканта ответила хейтерам

14:44

"Такого даже наши свиньи есть не будут": фото "пайка" российских оккупантов шокировало украинцевВидео

Реклама
14:30

Исчезнет с карты мира: эксперт объяснил, как РФ может распасться на ряд государств и когда это будетВидео

14:03

"Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами"

13:46

Успел только сказать "Слава Украине!": в Мариуполе окруженный оккупантами пограничник взорвал себяВидео

13:43

Независимость и условия Украины: Зеленский поставил России условие по миру между Киевом и МосквойВидео

13:43

Страна-людоед, или Россия готовит новую массовую резню в Украинемнение

13:40

РФ может попытаться вернуться в деоккупированные города: Зеленский назвал условиеВидео

13:33

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

13:25

Оккупанты накапливают силы в Беларуси и готовятся взять Киев: ВСУ укрепляют линию обороныВидео

13:12

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

13:11

Страны ЕС могут обходить транспортные санкции в отношении россии и беларуси – Мининфраструктуры

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять