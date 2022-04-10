Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФ

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Российские оккупанты могут начать атаку на Днепр через захваченный Изюм Харьковской области.

Как пишет The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков, новая атака может быть стратегической целью в контексте борьбы за Донбасс.

Издание отмечает, что недавно были сделаны снимки с сотнями военных машин армии России, которые движутся через пгт Великий Бурлук в направлении Изюма.

Подчеркивается, что боевые действия вокруг Изюма активизировались сразу после того, как Москва объявила о своем намерении сосредоточиться на наступлении на востоке Украины, выводя с севера десятки тысяч военнослужащих после того, как столкнулась с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением украинцев.

"Мы уже много дней говорим о том, как важен для них Изюм", - заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона.

Оккупантам нужен Изюм, чтобы удерживать свои передовые линии фронта и позволить им продвинуться к Днепру и другим стратегически важным городам Донбасса.

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