Новой целью Путина может стать атака на Днепр – экс-командующий сил НАТО в Европе/ Reuters

На нынешнем этапе войны у Кремля может быть новая цель – захватить город Днепр, чтобы в дальнейшем это им помогло окружить украинские войска, которые сдерживают российских захватчиков на Донбассе.

О возможных новых планах Путина высказался бывший командующий сил НАТО в Европе, генерал в отставке Уэсли Кларк в эфире CNN. По его словам, эти планы можно разрушить, если предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только Stinger и Javelin.

Генерал в отставке объяснил, что сейчас большая часть российской армии находится к северу и к югу от Днепра.

"Что произойдет... Россияне к северу и к югу от Днепра. Днепр будет следующей ключевой целью. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы на Донбассе... Это существенная часть украинской армии", – объяснил отставной генерал.

Только Stinger и Javelin, которые уже предоставляли Соединенные Штаты для Украины, недостаточно для обороны, считает экс-генерал. Для того, чтобы украинцы могли эффективнее дать отпор россиянам, нужно предоставить Украине более мощное тяжелое оружие, говорит он. Однако, по его словам, у США такого оружия нет – его нужно поискать у союзников Америки с НАТО в Восточной Европе.

При этом бывший командующий сил НАТО в Европе считает, что "аппетиты" Путина достаточно широки, и он в перспективе может расширить военные действия. Так, кроме Украины российский диктатор может замахнуться на страны Балтии, однако в целом он хочет контролировать всю Восточную Европу. Также, по мнению эксгенерала, Путин "имеет зуб" на НАТО и хочет разрушить его.

Ранее руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, что до конца апреля или начала мая российские захватчики просто выдохнутся и не смогут продолжать наступление в Украине.

Напомним, три десятка конгрессменов США требуют у президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставить Украине больше оружия для защиты от российской агрессии. В частности, законодатели призвали предоставить ракеты класса "земля-воздух", истребители и противокорабельные ракеты.

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