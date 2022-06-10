Шольц не отправит Украине оружие – военный эксперт/ "Википедия", ua.depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц не отправит Украине обещанное вооружение для борьбы с российскими захватчиками. Он сделает всё, чтобы это оружие так и не поехало в Украину.

На самом деле Шольц скрытно продолжает политику экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но не может признаться в этом публично. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Жданов считает, что из-за такого подхода немецкой верхушки наше государство вряд ли получит немецкую поставку оружия.

Для Украины это будет не смертельно, однако придется как-то компенсировать нехватку оружия, на которое рассчитывали. Возможно, это удастся сделать за счет поставок от других западных партнеров.

"Недавно издание Bild фактически напрямую обвинило Меркель и Шольца в "отмывании" российских денег. Поэтому, я считаю, Шольц сделает всё, чтобы вооружение не попало в Украину. Для нас это будет не смертельно, но мучительно.Единственное, что нам придется это вооружение компенсировать с помощью снабжения. Может быть, того самого лендлизау или военной помощи от других стран Запада", – отметил военный эксперт.

Читайте такжеВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе - ГенштабПо его словам, Украина сейчас получает от Германии только финансовую помощь. Фактически, из ФРГ не поступает ничего, кроме денег и небольшой гуманитарной помощи. По словам эксперта, получается так, будто Германия откупается деньгами.

Суммы средств, которые находятся от ФРГ, существенные, однако Украине во многих случаях больше нужно само вооружение.

"Когда обещали "Гепарды" – это же военное ПВО, это то, что нам было крайне необходимо, потому что российская авиация очень сильно работает по нашим позициям. Но ни "Гепарды", ни "Леопарды" – я их назвал "немецкий зоопарк" – до нас таки и не дошли", – рассказал Олег Жданов.

Германия до сих пор не предоставила Украине обещанное оружие

Напомним, в сторону Германии уже звучало много критики за то, что она не предоставляет Украине необходимые и обещанные бронетранспортеры Marder и другое вооружение.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

Ранее сообщалось, что Украине придется ждать обещанные Германией системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня вплоть до зимы. Ведь немецкие РСЗО нуждаются в обновлении программного обеспечения, и это может занять не один месяц.

В свою очередь Олаф Шольц заявил, что Германия якобы является одним из главных сторонников Украины в военном отношении и помогает больше, чем" почти кто-либо другой".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда жестко высказался о действиях Шольца и Макрона, которые на фоне войны России против Украины проводят разговоры с российским диктатором Путиным. Дуда подчеркнул, что такие разговоры не дают никаких полезных результатов для окончания войны, а только узаконивают лицо, ответственное за преступления армии РФ в Украине.

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