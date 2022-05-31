Политолог объяснил, как Шольц и Макрон содействуют новому насилию от Путина

Своими звонками Шольц и Макрон поддерживают маниакальное правление российского диктатора / Коллаж фото Reuters

Частые телефонные звонки канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину наталкивают лидера страны-агрессора на мысль о том, что они его поддерживают.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Петр Олещук. Эксперт считает, что политикам лучше игнорировать Путина и делать вид, что его вообще не существует.

"Ибо этими разговорами они поддерживают это маниакальное правление диктатора. Путин начинает считать, что он действительно так важен, потому что ему звонят по телефону и хотят поговорить", — объяснил Олещук.

Политолог предположил, что если никто из европейских лидеров не будет звонить Путину хотя бы в течение нескольких недель или месяца, то у хозяина Кремля начнется паника.

"Это будет реальным индикатором, что что-то он делает не то. А так, если он ежедневно или еженедельно общается с лидером какой-либо страны, то это поддерживает его убеждение, что он все делает правильно, но нужно немного дожать", – сказал Олещук.

Кроме того, разговоры Шольца и Макрона не улучшают ситуацию в Украине, наоборот, "они прокладывают путь новому насилию от Путина".

Как сообщал Главред, 28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц позвонили президенту России Владимиру Путину.

Как сообщают в Кремле, они обсудили продовольственный кризис в мире. При этом глава российского государства в очередной раз поставил условие возобновление экспорта украинского зерна.

Лидеры государств также обсудили возобновление переговоров между Киевом и Москвой. Путин заявил о "готовности российской стороны к возобновлению диалога".

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