Слово "холера" звучит в городе: русские закрывают Мариуполь на карантин - советник мэра

Мариуполь, холера / УНИАН и ua.depositphotos.com

Агрессоры из РФ начали процесс временно оккупированного ими Мариуполя на карантин ‒ по всей видимости, из-за того, что в городе понемногу начинается эпидемия холеры. Об этом в эфире единого телевизионного марафона сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов", — сказал он.

Как говорит Андрющенко, оккупанты выбрали самый опасный и циничный вариант борьбы с эпидемией ‒ попросту заблокировав всех оставшихся в городе Мариуполе. По принципу "кто выживет, тот выживет".

Как отметил Андрющенко, гуманитарная ситуация в Мариуполе становится все хуже и хуже ‒ питьевую воду оккупанты раздают мариупольцам раз в два дня, а также не прекращаются проблемы с едой. Более того, оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать исключительно пенсионеры и люди с инвалидностью.

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Оккупация Мариуполя

Российские захватчики расстреляли из танков жилой дом в Мариуполе (в районе улицы Пашковского и проспекта Первого мая), - для того, чтобы снять это на видео и использовать для создания пропагандистского видеоролика для российских СМИ.

В результате обстрела одной из многоэтажек погибли шесть человек – пятеро мужчин и одна женщина. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

До того сообщалось о том, что во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты ввели смертную казнь. Теперь в городе расстреливают чиновников и волонтеров. Также под расстрел могут попасть те, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

Кроме того, террористы из так называемой "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену захватчиков на временно оккупированных территориях Донбасса.

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