Люди в Мариуполе падают в обмороки, ожидая "помощь" от оккупантов: еду получает только каждый пятый

Люди в Мариуполе падают в обмороки, ожидая "помощь" от оккупантов / t.me/andriyshTime

Во временно оккупированном Мариуполе люди вынуждены выстаивать в очереди под палящим солнцем по 6 часов, чтобы получить еду. Многие из них попадают в больницу.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram сообщил, что на 2 тысячи человек оккупанты выдают лишь 400 наборов с едой.

"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ "Метро" достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обморока. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно", - написал он.

Андрющенко подчеркнул, что это издевательство и унижение, поскольку другого пути получить еду у жителей города нет.

Читайте также"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательствоРанее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне ввели смертную казнь. В городе расстреливают чиновников и волонтеров.

В Мариупольском горсовете отметили, что оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают всех, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

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